Smrskan i zgužvan BMW Pogledajte kako izgleda automobil posle stravične nesreće kod Stare Pazove u kojoj su poginule 2 osobe video

Kurir pre 11 minuta

U stravičnoj saobraćajnoj nesreći kod Stare Pazove u petak oko 18.45 poginule su dve osobe.

Na lokalnom putu Belegiš - Stara Pazova, u Ulici Branka Radičevića bb, do nesreće je došlo kada je automobil marke BMW 5 udario u traktor sa prikolicom, koji se kretao ispred njega. Život su izgubili vozač i suvozač BMW-a, dok je vozač traktora zadobio povrede. Pogledajte kako je izgledao BMW posle sudara - smrskan i zgužvan.