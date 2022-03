Mlađi muškarac preminuo u balonu za fudbal u Beogradu

N1 Info pre 26 minuta | Autor:RTS

Tridesetogodišnji muškarac preminuo je dok je igrao fudbal u balonu u Beogradu, kaže dr Aleksandar Stijačić iz Hitne pomoći.

Hitna pomoć intervenisala je u jednom balonu za fudbal u Beogradu gde je muškarcu starom 30 godina pozlilo dok je igrao fudbal. Dr Aleksandar Stijačić iz Hitne pomoći za RTS kaže da je, uprkos dugotrajnoj reanimaciji, medicinska ekipa konstatovala smrt. Pretpostavlja se da je do prestanka rada srca došlo usled začepljenja nekog većeg krvnog suda. "Kada u tim godinama dođe do prestanka rada srca, to su vrlo teške šanse da se neko vrati", kaže dr Stijačić. Ističe da