Oskar 2022: Osamnaest činjenica i anegdota o nominovanim glumcima i filmovima

BBC News pre 3 sata | Stiven Mekintoš - Reporter iz

Reuters Nijedno od ostvarenja u kojima uloge tumače zvezde nominovane u kategoriji za najbolju glumicu, među kojima je i Kristen Stjuart, nije u izboru za najbolji film

Prošla godina je bila paklena za Holivud.

Spajdermen je spasio bioskopske blagajne, Skarlet Johanson je tužila Dizni, Danijel Krejg se oprostio od uloge Džejmsa Bonda i svi su pričali o Brunu, liku iz animiranog filma Enkanto.

Dodela Oskara zakazana za nedelju, 27. mart, pokazuje da filmska industrija još uvek prolazi kroz ogromne promene.

Nominovana ostvarenja - poput Dine, Priče sa zapadne strane (West Side Story), Kralja Ričarda (King Richard) i Belfasta - naveli su publiku da se vrati u ponovo otvorene bioskope, posle dugo vremena.

Oni se nadmeću sa filmovima Ne gledaj gore (Don't Look Up), Koda (CODA), Tik tak…Bum! (Tick, Tick... Boom!) i Rikardovi (Being The Ricardos), koji su privukli veliki broj gledalaca na striming platformama.

Istražili smo kandidate i prikupili činjenice, neobične informacije i anegdote, kao i ko bi mogao da obori rekorde na ovogodišnjoj dodeli Oskara.

Zato što volimo da stvari budu kratke i jasne - što nije slučaj kada je u pitanju jedan od nominovanih filmova Pica od sladića (Licorice Pizza) - evo 18 sažetih zanimljivosti koje vam mogu doneti pobedu prilikom narednog pab kviza.

BBC

1. Džudi Denč bi mogla da obori novi rekord

Getty Images Džudi Denč se našla u žestokoj konkurenciji za najbolju žensku sporednu ulogu u kojoj je jedna od favorita Arijana Debouz

Ova iskusna britanska zvezda mogla bi da postane najstarija pobednica u nekoj glumačkoj kategoriji, zahvaljujući nominaciji za ulogu u filmu Belfast, režisera ser Keneta Brane.

Denč je napunila 87, a četiri godine je starija od trenutnog rekordera Entonija Hopkinsa koji je osvojio ovu prestižnu nagradu za ulogu u filmu Otac (Father) prošle godine.

Ona, ipak, nije najstarija kandidatkinja - Kristofer Plamer je imao 88 godina kada je nominovan za ulogu u filmu Cena života (All The Money In The World) 2018.

2. Vozi moja kola (Drive My Car) je najduže ostvarenje nominovano za najbolji film ove godine, a traje neverovatnih 179 minuta

Ali to nije najduži film u istoriji Oskara, iako imate takav osećaj dok ga gledate.

U pitanju je ipak Prohujalo sa vihorom i traje 238 minuta.

Ali najduži film koji je ikada osvojio Oskara, za najbolji film na stranom jeziku 1968. godine, bio je Rat i mir - traje neverovatnih 414 minuta, skoro sedam sati.

3. Bredli Kuper je možda jedini čovek koji je zaista smršao tokom izolacije

Ali samo zato što je to bilo neophodno za ulogu u vrhunskom filmu Aleja noćnih mora (Nightmare Alley), reditelja Giljerma del Tora.

Reuters Bredli Kuper se pojavljuje u dva ostvarenja nominovana za najbolji film - Pica od sladića i Aleja noćnih mora

Snimanje je moralo da se obustavi zbog korona virusa.

Kuper je to vreme iskoristio da izgubi više od šest kilograma.

Glumac je trebalo da igra mlađu verziju sebe, ali te scene još uvek nisu bile snimljene pre prekida.

Stoga je pauza zbog korona virusa pružila savršenu priliku da Kuper promeni izgled.

U međuvremenu, njegova koleginica Runi Mara bila je u ranoj fazi trudnoće kada je snimanje obustavljeno.

Ona se u tih šest meseci pauze porodila i vratila na set, a gledaoci nisu primetili nikakvu razliku.

4. Akademija je izgubila ukus za muzičare

Smatralo se da će tri pop zvezde biti u trci za najbolju glumicu ove godine - Lejdi Gaga za film Gučijevi (House of Gucci), Dženifer Hadson za Poštovanje (Respect) i Alana Haim za Picu od sladića.

Ali uprkos nominacijama na drugim holivudskim ceremonijama, kao i Oskarima koje su u prošlosti osvojile Lejdi Gaga i Hadson, nijedna od njih tri nije ušla u nadmetanje za najbolju glumicu ove godine.

5. Vil Smit se brinuo da li će dobiti odobrenje Venus i Serene Vilijams

Reuters

Smit će verovatno osvojiti prvog Oskara za ulogu u filmu Kralj Ričard.

Radi se o ocu koji je trenirao dve ćerke da postanu teniske legende.

„Posetio sam porodicu i rekao im da želim da ispričam ovu priču", rekao je Smit Grejemu Nortonu, voditelju BBC-ja.

„Venus i Serena su dale saglasnost da se otpočne snimanje, ali su rekle da će morati da pogledaju film pre nego što odluče da li žele da se njihova imena nađu u njemu", navodi.

Njihova strepnja bila je razumljiva, s obzirom na sklonost Holivuda da uznemiri ljude iz stvarnog života koji su tema biografskih filmova.

„Javljeno mi je da Venus i Serena idu u bioskop, da su ušle i da gledaju film.

„Čekao sam da izađu, a to su mi doslovno bila najgora dva sata u životu ", priseća se Smit.

Na sreću, oduševile su se filmom, dodaje.

6. Kempion i Spilberg se spremaju za revanš

Reuters Šape pasje (The Power of the Dog) Džejn Kempion mogao bi da donese prvi Oskar Netfliksu za najbolji film

Džejn Kempion je prva žena koja je dva puta nominovana za najbolju režiju - prethodno 1994. godine za film Klavir.

Te godine je izgubila od Stivena Spilberga i njegovog filma Šindlerova lista.

Sticajem okolnosti, on je ponovo nominovan protiv nje za Priču sa zapadne strane.

Ona ovaj put ima mnogo veće šanse, a ukoliko bi pobedila, to bi bio prvi put da je žena osvojila nagradu za najbolju režiju dve godine zaredom.

Prošle godine je trijumfovala Kloi Žao sa filmom Zemlja nomada (Nomadland).

7. Savet za reditelje - unajmite Kejt Blanšet ako želite nominaciju za Oskara

Blanšet je sada glumica koja se pojavila u najviše ostvarenja nominovanih za najbolji film.

Glumila je u devet filmova, među kojima Elizabet, Vavilon, Avijatičar, Neobični slučaj Bendžamina Batona i tri nastavka Gospodara prstenova.

Ove godine se pojavljuje u dva koja se nadmeću za najbolji film, a to su Ne gledaj gore i Aleja noćnih mora.

Prethodna rekorderka bila je Olivija de Hevilend, koja se pojavila u osam nominovanih filmova.

8. Nikad ne potcenjujte Penelope Kruz

Reuters Bračni par Havijer Bardem i Penelope Kruz nominovani su za glumačke nagrade za različite filmove

Kruz je bila iznenađujući, ali dobrodošao dodatak u trci za najbolju glumicu ove godine.

To joj je omogućila uloga u sjajnom filmu Pedra Almodovara Paralelne majke (Parallel Mothers).

Ona pre toga nije nominovana skoro ni za jednu nagradu koja prethodi Oskaru - među kojima su Zlatni globus, Izbor kritičara, ali i priznanje koja dodeljuje Udruženje filmskih glumaca.

Nije čak ni dospela na dugu listu Britanske akademije za filmsku i televizijsku umetnost (Bafta).

Kruz je bila prva glumica španskog porekla koja je osvojila Oskara za film Viki Kristina Barselona iz 2008.

Ako pobedi ove godine, dobiće priznanje za ulogu na španskom jeziku.

9. Crno-beli filmovi su ponovo u modi

Sve više reditelja se odlučuje da filmove snima bez ometajućeg faktora kao što je boja.

Reuters Tragedija Magbeta u kojoj glumi Denzel Vošington je među četiri crno-bela filma koja se nadmeću ove godine

Čak četiri filma u ovogodišnjoj trci su crno-bela: Belfast, Prolazak (Passing), Idemo, idemo (C'Mon C'Mon) i Tragedija Magbeta (The Tragedy of Macbeth).

Del Toro je takođe objavio crno-belo izdanje Aleje noćnih mora, iako je verzija u boji nominovana za najbolji film.

10. Priča sa zapadne strane bi mogla da obori čitav niz rekorda

Udahnite duboko.

Spilbergova adaptacija mogla bi da postane prvi rimejk filma nagrađenog Oskarom, koji bi mogao da dobije isto priznanje.

Do sada nikome nije pošlo za rukom da rimejk filma koji je dobio Oskara uopšte bude nominovan.

Zapravo, samo jedan rimejk ikada nagrađen za najbolji film je Dvostruka igra (The Departed) Martina Skorsezea iz 2006. godine, koji je adaptacija nenominovanog krimi trilera iz Hongkonga Pakleni poslovi (Infernal Affairs).

Priča sa zapadne strane bi bio prvi mjuzikl koji je pobedio u skoro dve decenije - poslednji put je nagradu dobio Čikago 2003. godine.

EPA Arijana Debouz će verovatno dobiti Oskara za najbolju žensku sporednu ulogu, koju je u originalnom filmu tumačila Rita Moreno i za nju, takođe, dobila ovu prestižnu nagradu

Ali postoji velika mogućnost da Priča sa zapadne strane ne pobedi.

U poslednjih 50 godina, samo je Titanik proglašen najboljim filmom, a da nije bio nominovan i za najbolji scenario - što nije ni Spilbergov rimejk.

U međuvremenu, kandidatkinja za najbolju žensku sporednu ulogu Arijana Debouz mogla bi da osvoji istu nagradu za istu ulogu kao njena prethodnica Rita Moreno, koja je dobila Oskara za verziju ovog filma iz 1961. godine.

Debouz bi takođe bila prva kvir glumica tamne puti koja je osvojila Oskara.

11. Porodična atmosfera na ovogodišnjoj dodeli Oskara

U glumačkim kategorijama nominovana su dva para.

Havijer Bardem i Penelope Kruz, oboje u nadmetanju za najbolju glavnu ulogu, u braku su od 2010. godine.

Kirsten Danst i Džesi Plemons su nominovani za najbolje sporedne uloge.

Ovaj par se verio 2017. godine i imaju dvoje dece.

O Siranu bolje i da ne govorimo.

Reditelj Džo Rajt ima dete sa glavnom glumicom Hejli Benet, a glavni glumac Piter Dinklidž u braku je sa scenaristkinjom Erikom Šmit.

12. Troj Kosur bi za nominaciju trebalo da zahvali klimavoj stolici

Reuters Troj Kosur tumači ulogu gluvog oca devojčice koja želi da postane pevačica u filmu Koda

On bi mogao da postane drugi gluvi glumac koji je osvojio Oskara, posle Marli Matlin koja je 1987. godine osvojila ovu nagradu za film Deca manjeg Boga (Children of a Lesser God).

Njih dvoje sada glume bračni par u filmu Koda.

Kosur u početku nije bio favorit za najboljeg sporednog glumca, ali njegova popularnost je porasla i osvojio je nekoliko nagrada koje prethode Oskaru.

Osim sjajne izvedbe u filmu Koda, svima koju su gledali dodele nagrada ove sezone doneo je radost. Čak je pao sa stolice kada je objavljena njegova nominacija za Baftu.

Ako je ovaj veličanstveni trenutak bio namešten, onda, iskreno, još više zaslužuje da pobedi.

13. Akademiji se više dopada Hamaguči nego Gučijevi

Vozi moja kola je četrnaesti film na stranom jeziku koji je nominovan za Oskara.

Četvrti je za četiri godine u kategoriji za najbolji film posle Rome, Parazita i Minari.

Rjusukeu Hamagučiju je doneo nominaciju za najbolju režiju.

Japanski Vozi moj auto i norveški film Najgora osoba na svetu nominovani su za najbolji scenario, a Penelope Kruz se takmiči za najbolju glavnu glumicu za ulogu na španskom jeziku u ostvarenju Paralelne majke.

14. Endrju Garfild se zamalo udavio dok je jeo biftek

Reuters

Britanska zvezda Endrju Garfild nominovan je za najboljeg glumca za ulogu pokojnog Džonatana Larsona u Tik tak…Bum!, ali skoro da nije doživeo da se pojavi u filmu.

Umalo se udavio dok je jeo biftek 2018. godine.

„Postojala su tri nivoa svesti", priseća se on za časopis Veniti fer.

„Jedan je bio da želim da uživam u bifteku.

„Drugi je da sam zapravo u opasnosti da se ugušim", naveo je.

Ali njegova treća reakcija dokazala je koliko je posvećen glumi.

„Pomislio sam da bi trebalo da obratim pažnju na to kako se ponašam, šta radim, kako se osećam, da zapamtim toplotu koja mi prolazi kroz telo i mirise - zato što ću to možda nekada morati da odglumim.

„Bio sam neuračunljiv - ukoliko preživim, mogu ovo da iskoristim na setu", rekao je.

15. Begunac (Flee) je prvo ostvarenje ikada nominovano za najbolji animirani, dokumentarni i međunarodni film

Ovaj triptih je neobičan zbog prirode filma - većina dokumentaraca nije animirana.

Međutim, pokazalo se da je to pravi izbor za Begunca, koji prati priču o gej izbeglici iz Avganistana.

Animacijom je sakriven njegov pravi identitet, a to je bio način i da se prikažu događaji iz prošlosti.

16. Ove godine nema preklapanja u kategorijama za najbolju glumicu i film

EPA Džesika Čestajn se nada prvom Oskaru

Džesika Čestejn, Nikol Kidman, Olivija Kolman, Kristen Stjuart i Penelope Kruz su nominovane za uloge u naslovima koji nisu ušli u uži izbor za najbolji film.

Ove dve kategorije se retko poklapaju.

Frensis Mekdormand je osvojila Oskara za Zemlju nomada 2021, što je bio prvi put posle 16 godina da je nagrađena glumica igrala ulogu u filmu koji je, takođe, odneo pobedu.

17. U sporednim kategorijama su se desile čudne slučajnosti

Pripremite se.

Ana Pakin je postala druga najmlađa glumica koja je osvojila Oskara za najbolju žensku sporednu ulogu u filmu Klavir iz 1994. godine, koji je režirala Džejn Kempion.

Ove godine, Kodi Smit Mekfi bi mogao da postane drugi najmlađi glumac koji je dobio Oskara za najbolju mušku sporednu ulogu u filmu Šape Pasje, a koji je režirala, niko drugi do Džejn Kempion.

Reuters Kodi Smit Mekfi nominovan je za najbolju mušku sporednu ulogu u filmu Šape pasje

18. Netfliks i dalje nije dobio Oskara za najbolji film

I te kako su pokušavali.

Roma, Mank i Irac bili su prilično jaki takmičari poslednjih godina.

Ali, Netfliks bi najviše šanse mogao da ima ove godine sa filmom Šape pasje.

Ukoliko dobije Oskara, to će biti prvi naslov ove striming platforme koji je osvojio nagradu za najbolji film.

Zanimljivo je što mu je najveća konkurencija Koda, u produkciji Epl TV.

S obzirom na to, ukoliko neki od ova dva filma dobije Oskara, pobeda će biti istorijska u svakom slučaju.

Pratite nas na Fejsbuku, Tviterui Vajberu. Ako imate predlog teme za nas, javite se na bbcnasrpskom@bbc.co.uk

(BBC News, 03.27.2022)