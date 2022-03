BLOG UŽIVO: Rusija uništava ukrajinska skladišta goriva i hrane, Zelenski traži avione i tenkove

Danas pre 1 sat | Danas Online

Tokom jučerašnjeg dana ruske snage bombradovale Lavov, blizu poljske granice, a predsednik Sjedinjenih Američkih Država Džozef Bajden prvi put je, otkako je počela invazija na Ukrajinu, pozvao na promenu režima u Rusiji.

18.08 Više od 10.000 hektara šume u Černobilju je u ​​požaru zbog rata. Gotovo je nemoguće ugasiti požare jer je Černobilj okupiran od strane Rusije. ⚡️ Over 10,000 hectares of forests on fire in Chornobyl Exclusion Zone due to war. The fires threaten to contaminate Ukraine, Belarus, and other European countries, says Ukrainian Ombudsman. It is nearly