U Ukrajini dosad ubijeno 12 novinara

Ukrajinska državna tužiteljka Irina Venediktova objavila je da je od početka napada Rusije na njihovu zemlju stradalo dvanaest novinara u Ukrajini. – Govoriti istinu o Putinovoj agresiji je smrtnosno – 12 novinara dosad je ubijeno, objavila je Irina Venediktova na svom Tviter nalogu.

Kako je dodala, među njima su američki, irski i ruski novinari. Ona je navela i da je još desetoro ranjeno. U dosadašnjem toku rata najmanje 56 predstavnika medija je napadnuto, uključujući 15 stranaca. Napadnuti strani novinari bili su iz Britanije, Češke, Danske, Švajcarske, Ujedinjenih Arapskih Emirata i SAD-a, napisala je ona.