U Srbiji danas sunčano i toplo, temperatura i do 23 stepena, promena se očekuje sledeće sedmice

U Srbiji se jutro ponegde svanulo sa slabim mrazom, ali će tokom biti dana pretežno sunčano i topao.

Najviša dnevna temperatura biće od 20 do 23 stepena Celzijusa. Prema prognozi Republičkog hidrometeorološkog zavoda, duvaće slab i umeren, zapadni i severozapadni vetar. I u Beogradu se na periferiji očekuje slab prizemni mraz. Tokom dana pretežno sunčano i toplo. Vetar slab i umeren, zapadni i severozapadni. Najniža temperatura od 3 do 7, najviša oko 20 stepeni Celzijusa. Prema izgledima vremena za narednih sedam dana, do nedelje, 3. aprila, ujutru mestimično slab