Verstapen u završnici do pobede u Saudijskoj Arabiji

Aktuelni svetski prvak je do pobede došao na uličnoj stazi u Džedi, a ovo mu je ujedno prvi trijumf u ovoj sezoni.

Do pobede je došao pošto je u 47. krugu na pravcu obišao vozača Ferarija Šarla Leklera, koji je trku završio na drugom mestu. Na poslednje mesto pobedničkog podijuma popeo se još jedan vozač Ferarija Karlos Sainc, dok je četvrti kroz cilj prošao vozač Red Bula Serhio Peres. Vozač Mercedesa Džordž Rasel trku je završio na petom mestu, a do bodova su došli i Esteban Okon (Alpin), Lando Noris (Meklaren), Pjer Gasli (Alfa Tauri), Kevin Magnusen (Has) i Luis Hamilton