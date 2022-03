Pasečnik: Na teritoriji LNR moguć referendum o ulasku u sastav Rusije; Ukrajina: Nije legalno; Kalašnjikov: Nije vreme

RTV pre 2 sata | Tanjug

LUGANSK - Trenutno nisu u toku pripreme za održavanje referenduma o pristupanju samoproglašene Luganske Narodne Republike (LNR) Rusiji, izjavio je danas lider LNR Leonid Pasečnik.

On je istakao da je njegovo lično mišljenje da je takav referendum moguć, preneo je TASS. "Dao sam takvu izjavu. Želeo bih da bude jasno: to je moje lično mišljenje. Trenutno se ništa ne radi na organizovanju takvog referenduma", rekao je on novinarima. On je istakao da je sada ključni cilj završetak borbenih dejstava. Pasečnik je ranije danas izjavio da bi na teritoriji samoproglašene Luganske Narodne Republike mogao da bude održan referendum o ulasku te republike