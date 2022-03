Oskar 2022: KODA najbolji film, šamar Vila Smita, ali i šamar za Šape pasje

BBC News pre 26 minuta

Porodična drama KODA (akronim za Dete gluvih roditelja) dobio je Oskara za najbolji film 2022. godine, pobedivši velike favorite poput Šape pasja (The Power of The Dog), Belfast i Ne gledaj gore (Don't Look Up).

Na 94. dodeli Oskara, najviše nagrada pokupila je Dina Denisa Vilneva - šest, a Džejn Kempion je postala treća žena koja je dobila nagradu za najbolju režiju (Šape pasje).

Oskara za najboljeg glumca dobio je Vil Smit za ulogu u filmu Kralj Ričard o ocu teniskih šampionki Sereni i Venus Vilijams, a Džesika Čestejn za glavnu žensku ulogu u filmu Oči Tami Fej (The Eyes of Tammy Faye).

Vil Smit je šokirao prisutne, ali ne zbog osvojenog Oskara, već zbog šamara koji je na bini udario voditelju Krisu Roku.

Udarac je dobio i Netfliks čiji je film Šape pasje imao najviše nominacija - 12, a osvojio je samo jednog Oskara.

Nagradu za najbolju sporednu žensku ulogu osvojila je Arijana Debouz (Priča sa zapadne strane), dok je Troj Kosur dobio Oskara za najbolju sporednu mušku ulogu u filmu KODA.

Nagradu za najbolji originalni scenario osvojio je Belfast Keneta Brane.

Za najbolji strani film nagrađena je japanska drama Vozi me.

Jedna od intriga večeri, pored proglašenja pobednika, bila je i moguće obraćanje predsednika Ukrajine Vladimira Zelenskog, što su tražili i pojedini glumci.

Šon Pen, koji snima dokumentarni film o ratu u Ukrajini, rekao je da će uništiti sve Oskare koje je osvojio do sada ako se Zelenski ne bude obratio.

Obraćanje predsednika Ukrajine se nije dogodilo, ali su u pauzi ceremonije organizatori na ekranima izneli zvanično saopštenje filmske akademije i zamolili publiku da minutom ćutanja oda počast žrtvama rata u Ukrajini.

Udarac u lice zbog opaske o supruzi

Getty Images Obračun na bini

Osim što je dobio nagradu za najboljeg glumca, Vil Smit je uradio još nešto zbog čega se kasnije javno izvinio.

Smit se popeo na binu i udario u lice Krisa Roka zbog šale na račun njegove Džejde Pinket Smit.

Aludirajući na frizuru Pinket Smit, Rok je rekao: „Džejd, jedva čekam Dži Džejn 2."

Njegova šala se odnosila na film Dži Džejn iz 1997. godine sa Demi Mur u glavnoj ulozi, a bila je ćelava.

Pošto je je udario voditelja, Smit se vratio na mesto i dobacio: „Ne pričaj o mojoj ženi!".

Smit se kasnije izvinio, dok se sa suzama u očima zahvaljivao za Oskara za najboljeg glumca.

„Želim da se izvinim Akademiji. Želim da se izvinim svim nominovanim kolegama", rekao je Smit nakon što je osvojio prvog Oskara u karijeri za ulogu oca teniskih legendi Venus i Serene Vilijams u filmu Kralj Ričard.

„Umetnost imitira život. Izgledam kao ludi otac, baš kao što su rekli za Ričarda Vilijamsa. Ali ljubav vas naterati da radite lude stvari."

Rok je bio šokiran neposredno posle incidenta, rekavši publici: „Ovo je bila najveća noć u istoriji televizije."

Pinket Smit je pre četiri godine prvi put govorila o borbi sa gubitkom kose.

„Kada sam počela da gubim kosu bilo je zastrađujuće", rekla je ona, dodavši da je posumnjala na da ima alopeciju jer bi joj posle tuširanja šaka bila puna dlaka.

„Samo sam pomislila: 'O moj Bože, da li ću da oćelavim?' To je bio jedan od onih trenutaka u životu kada sam se bukvalno tresla od straha", objasnila je ona.

„Zato sam potpuno obrijala glavu i tako nastavila", dodala je.Holivud riporter je objavio da su posle incidenta su Denzel Vašington i Tajler Peri „tešili uplakanog Smita tokom pauze za reklame".

Policijska uprava Los Anđelesa je kasnije potvrdila za Varieti da je Kris Rok „odbio da podnese prijavu" protiv Smita.

Ovo nije prvi put da se Rok našalio na račun Pinket Smit na dodeli Oskara.

Bio je domaćin dodele Oskara 2016, kada je ona bila među zvezdama koje su bojkotovale ceremoniju zbog nedostatka raznolikosti u nominacijama.

„Džejda Pinket Smit koja bojkotuje Oskara je kao da ja bojkotujem Rijanine gaćice - nisam pozvan!", rekao je on tada.

