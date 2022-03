ED Zrenjanin: Bez struje Lazarevo i Novi Bečej

Danas pre 1 sat | M.P.

Elektrodistribucija Zrenjanin je najavila da će zbog planiranih radova na elektro-mreži delovi Lazareva, kod Zrenjanina i Novog Bečeja ostati bez struje u ponedeljak, 28. marta.

Prema rasporedu isključenja, bez struje će u periodu od 9.30 do 11.30 časova biti delovi ulica Alekse Bojovića, Puškinove i Pere Kosorića u Lazarevu. Od 11.30 do 13.30 časova struje neće imati delovi ulica 4. jula, Puškinove, Pere Kosorića i Ive Lole Ribara u Lazarevu. Od 9 do 11 časova struje neće imati delovi ulica Ivana Milutinovića i Aračke u Novom Bečeju. Pratite nas na našoj Facebook i Instagram stranici, ali i na Twitter nalogu. Pretplatite se na PDF izdanje