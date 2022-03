Džejda je naterala vila Smita da ošamari komičara?! Mrežama kruži snimak na kome se glumac smeje šali, a onda je usledio obrt

Kurir pre 1 sat

Nakon što je Vil Smit na dodeli Oskara ustao iz publike i na bini ošamario Krisa Roka, na društvenim mrežama pojavio se snimak koji pokazuje trenutak kada se i sam glumac s kolegama glasno smejao šali na račun supruge.

Naime, glumac je burno reagovao nakon što je Rok Džejdu Pinket Smit uporedio s Džej Aj Džejn, akcijskom junakinjom iz istoimenog filma koju je 1997. glumila Demi Mur obrijane glave. Snimak koji se sada pojavio prikazuje Smita kako se najpre glasno smeje, a nakon što ga je Džejda pogledala i prevrnula očima, glumac je ustao i nasrnuo na Krisa. Not being able to contain your anger can make you throw away everything you have a worked for in a moment of blind