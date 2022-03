Nema košulje? Nema problema! Tomoti je najbolji frajer na dodeli Oskara

Nova pre 31 minuta | Autor:Pero Jovović

Holivudska zvezda u usponu, mladi glumac Timoti Šalame, najvreliji je frajer na ovogodišnjoj dodeli Oskara.

Timoti, koji tumači glavnu ulogu u megapopularnom filmu „Dina“, koji dominira sa nominacijama na ovogodišnjoj dodeli Oskara, na crvenom tepihu se pojavio – bez košulje. Timoti je stigao u odelu, ali bez košulje, te je u prvi plan istaknuto njegovo zgodno i vitko telo. Šalame je na crvenom tepihu izazvao ovacije i aplauz. Video njegovog pojavljivala na crvenom tepihu dodele Oskara pogledajte u nastavku: No shirt, no problem, if you're Timothée Chalamet at the