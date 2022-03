Medvedev lako do osmine finala

Vesti online pre 34 minuta | B92

Danil Medvedev se plasirao među 16 najboljih na Mastersu u Majamiju.

Drugi teniser sveta je posle 84 minuta igre pobedio 47. igrača sveta, Španca Pedra Martinesa, 6:3, 6:4. Od početka je bilo jasno da je Medvedev veliki favorit u ovom meču i to je potvrdio na terenu, iako je španski teniser odigrao sasvim solidno. U početnom setu, Medvedev je u drugom gemu propustio tri prilike da dođe do brejka, ali je to sve nadoknadio u finišu seta. U osmom gemu je iskoristio prvu priliku za brejk, poveo je sa 5:3 i potom sigurno odservirao za