Mladima 100 evra: Vučić: 1, 2. i 3. juna biće isplaćena pomoć

Blic pre 12 minuta

Predsednik Srbije Aleksandar Vučić najavio je večeras da će mladi - od 16 do 29 godina dobiti po još 100 evra pomoći od države i da će to biti isplaćeno 1, 2. i 3. juna.

- Ponosan sam na činjenicu da će svi mladi, što je oko milion ljudi, imati novu podršku države. Tih 100 evra odnosno biće ukupno 200 evra neće da im spasi život, ali je to dokaz brige o njima i poštovanja od strane države - rekao je Vučić gostujući u Chirilici na TV Hepi. Kazao je da će za veliki broj mladih to biti prvi njihov dinar i da se tako kod mladih rađa nova vrsta odgovornosti. Mali je to novac, ali nameće i prve odgovornosti i drugačiji odnos prema novcu,