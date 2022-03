Niš: Planska isključenja struje

Danas pre 1 sat | V.T.

Elektrodistribucija iz Niša je za danas najavila da će zbog radova na električnoj mreži pojedinim potrošačima biti isključena struja.

U opštini Pantelej od 8 do 14 časova struje neće imati delovi sela Pasjača. Selo Kare kod Žitorađe biće bez električne energije od 9 do 14 časova. U periodu od 8 do 16 časova bez struje će biti potrošači u selu Okoliše kod Svrljiga.