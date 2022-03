Cicipas rutinski protiv De Minora, zakazao duel s Alkarasom

Sport klub pre 45 minuta | Autor:Ivana Salapura

Stefanos Cicipas plasirao se u osminu finala mastersa u Majamiju, pošto je savladao Aleksa de Minora 6:4, 6:3.

Grčki teniser ostvario je osmu pobedu u toliko susreta sa Australijancem. U trećem kolu mastersa u Majamiju slavio je za sat i po vremena. Iako je pretio od početka meča, ključni brejk u prvom setu napravio je u desetom gemu. U drugom je Cicipas ranije slomio otpor rivala, pa je poveo sa 3:1, a onda rutinski priveo meč kraju. Feeling good in Miami 😌 @steftsitsipas secures his place into the next round after his 6-4, 6-3 victory over Alex de Minaur 🇬🇷 @MiamiOpen |