Transformisani Vavrinka ispao na startu čelindžera u Marabelji

Švajcarski teniser Stanislav Vavrinka eliminisan je danas sa čelindžera u Marabelji od Elijasa Imera sa 0:2 (2:6, 4:6).

Tridesetsedmogodišnjak je poslednji put na terenu bio pre godinu dana, u međuvremenu je imao dve operacije, duži oporavak, te je za čelindžer u Marabelji dobio specijalnu pozivnicu. No, nije se dugo zadržao na ovom turniru budući da ga je lako pobedio Imer u dva seta. Uočljivo je da trostruki grend slem osvajač nije u najboljoj fizičkoj spremi jer je sa nekoliko kilograma viška došao u ovo špansko letovalište.