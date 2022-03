UNHCR: Više od četiri miliona ljudi pobeglo iz Ukrajine od početka ruske invazije

Danas pre 2 sata | Beta - AP

Više od četiri miliona ljudi pobeglo iz Ukrajine od ruske invazije, saopštila je danas Agencija UN za izbeglice (UNHCR).

Iz Ukrajine je do sada pobeglo 4,01 miliona ljudi, od čega su 2,3 miliona prešla u Poljsku, navodi UNHCR na veb stranici koja prati tokove izbeglica u svetu. Procenjuje se da je 6,5 miliona interno raseljenih. To je najveća izbeglička kriza u Evropi od Drugog svetskog rata. Humanitarni radnici su rekli da se priliv izbeglica u druge zemlje smanjio poslednjih dana jer mnogi u Ukrajini čekaju razvoj događaja pre no što odluče da li će otići ili ostati. Rusija je