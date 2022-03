RTV pre 1 sat | Tanjug

BEOGRAD - U većem delu Srbije danas suvo i toplo uz postepeno naoblačenje.

Uveče i u toku noći ponegde kratkotrajna kiša ili lokalni pljusak. Vetar slab i umeren, u Vojvodini i na planinama mestimično jak, južni i jugozapadni. Najniža temperatura od 0 do 10, a najviša od 17 do 22 stepena. U četvrtak pretežno oblačno i relativno toplo s kišom i lokalnim pljuskovima sa grmljavinom. Duvaće umeren i jak vetar južnih smerova. Od petka postepeno hladnije, a vetar će biti u skretanju na severozapadni, prvo u Vojvodini. Kiša će padati do kraja