Tramp: Putin da objavi sve o poslovima Hantera Bajdena u Rusiji

VAŠINGTON - Bivši američki predsednik Donald Tramp pozvao je ruskog predsednika Vladimira Putina da objavi sve kompromitujuće informacije koje ima o porodici Bajden i odnosima Hantera Bajdena sa oligarsima u istočnoj Evropi, prenosi Gardijan.

"Mislim da Putin zna odgovore na to i da bi trebalo i da ih objavi. Mislim da treba da dobijemo taj odgovor", rekao je Tramp u intervjuu za američki "Just the News", aludirajući na navodne poslove Hantera Bajdena u Rusiji, navodi britanski list. Tramp se pozvao na izveštaj Senata iz 2020, koji je otkrio da je ruski oligarh Jelena Baturina, tada supruga moskovskog gradonačelnika, pre 10 godina obezbedila 3,5 miliona dolara kompaniji čiji je suosnivač sin predsednika