Kecmanović ‘juri’ polufinale u Majamiju: Obezbeđen je TV prenos, evo gde i kada možete da gledate srpskog tenisera!

Hot sport pre 5 sati | HotSport

Srpski teniser pred novim izazovom. Miomir Kecmanović juče je napravio novi podvig, i tako ponovo oduševio javnost u Srbiji. Srpski teniser trenutno igra najbolji tenis u životu, i to u Majamiju. On je u osmini finala savladao Tejlora Frica rezultatom 2:1 po setovima (3:6, 6:1, 6:4). Srpski as je napravio veliki uspeh plasmanom u četvrfinale, a naredni protivnik će mu biti Karlos Alkaraz. Do sada, Kecmanović je pobedio čak tri domaća igrača na turniru, a to su: