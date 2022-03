Ovo su mladići stradali u stravičnoj nesreći kod Šapca Porodica i prijatelji nemi od bola: Popravili auto pa hteli da ga probaju

Kurir pre 4 sati

Danijel Č. (34) iz Prova, Damjan Š. (20) i Siniša B. (26) iz Zvezda poginuli su sinoć u stravičnoj saobraćajnoj nesreći koja dogodila u selu Trbušac na putu Šabac - Obrenovac, kada se "pežo" u kom su se nalazili zakucao u "audi" koji je išao iz suprotnog smera.

Kako je Kurir saznao, Danijel i Siniša poginuli su na licu mesta, dok je Damjan prevezen u šabačku bolnicu, gde je ubrzo preminuo. - Ovo je velika tuga za naše malo mesto. Poznavao sam Damjana još kad je bio mali. Odrastao sam sa njegovim ocem, a moj sin se družio sa Damjanom, mnogo dobro dete. Ne mogu da opišem koliko mi je krivo, kad sam čuo za to, suze su mi same išle - kaže prijatelj porodice Šumanac