Pretežno oblačno, mestimično kiša i pljuskovi, do 20 stepeni

RTV pre 17 minuta | Tanjug

NOVI SAD - U Srbiji danas pretežno oblačno, mestimično s kišom i pljuskovima, a ponegde je moguća i grmljavina.

Vetar umeren i jak, južnih smerova. Najniža temperatura od 7 do 12, a najviša od 17 do 20 stepeni, saopštio je Republički hidrometerološki zavod. U Novom Sadu pretežno oblačno s kišom i pljuskovima. Vetar umeren i jak, južni i jugoistočni. Najniža temperatura od 10 do 12, a najviša oko 19 stepeni. U Srbiji do kraja sedmice pretežno oblačno i postepeno hladnije, u petak i subotu mestimično s kišom i lokalno obilnim pljuskovima. U subotu na planinama prelazak kiše u