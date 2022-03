Ministar Stefanović obišao „Prvi partizan“ u Užicu

Danas pre 30 minuta | Z. V.

Ministar odbrane Nebojša Stefanović obišao je danas fabriku municije „Prvi partizan“ u Užicu.

On je tom prilikom rekao da su investicije jedini garant da će ta fabrika odrambene industrije moći da se nosi sa svim izazovima u budućnosti. Na sastanku sa rukovodstvom fabrike predstavljeni su trenutni rezultati poslovanja i planovi za naredni period, a tema su, kako je navedeno u saopštenju Ministarstva odbrane, bile i investicije koje bi omogućile da se puste nove linije za proizvodnju municije „i to one municije koja je danas najtraženija na tržištu“. To bi,