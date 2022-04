Stanković o kumu Siniši: "Pogodila me je ta vest, ali on je spreman na sve!"

Sportske.net pre 42 minuta | Sportske.net

Trener fudbalera Crvene zvezde Dejan Stanković rekao je da ga je mnogo pogodila vest o tome da je Siniši Mihajloviću ponovo dijagnostifikovana leukemija.

Nekadašnji selektor naše zemlje je prošle sedmice saopštio da će ponovo biti bitku sa ovom bolesti, ali da je uveren da će opet pobediti. Njegov kum Dejan Stanković takođe je uveren u isto. "Svi znate koliko Siniša kao čovek u mom životu predstavlja jednu ozbiljnu ličnost i figuru. O tom problemu nisam želeo da pričam, a znao sam kada se to desilo. Onda možete da zamislite da to nosiš u sebi i da te to boli. Ne mogu da nađem prave reči da se to opet dešava, a