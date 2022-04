Da li su životi osmorice rudara mogli da budu sačuvani?

N1 Info pre 2 sata | Autor:Vanja Đurić

Da li su životi osmorice rudara, poginulih u rudniku Soko, mogli biti sačuvani ili gušenje metanom zaista ne može da se predvidi? Eksperti za rudarstvo tvrde da, uprkos svim merama opreza, nije moguće apsolutno sve predvideti.

Uprava rudnika uverava da uređaji za merenje metana ništa nisu pokazivali, dok porodice poginulih i rudari sumnjaju u to. Istraga o uzroku nesreće je u toku, a Vlada Srbije odlučila je da sa osam miliona dinara pomogne porodicama stradalih. „Žalosno da je on imao samo 34 godine. I niko od nas to nije zaslužio“, kaže supruga poginulog Bojana Stojića. Nisu zaslužili ni Bojan, ni Darko, Nenad, Radovan, Petar, Branko, Branislav i Bratislav da se iz jame više nikada