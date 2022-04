Član ukrajinske delegacije: Moskva se slaže sa većinom uslova Kijeva; Turska nudi brodove za evakuaciju iz Marijupolja

RTS pre 1 sat

Rat u Ukrajini traje 38 dana. Član ukrajnske pregovračke delegacije kaže da delegacije Rusija prihvatila pregovorački stav Ukrajine sa izuzetkom Krima. Volodimir Zelenski tvrdi da su ruske trupe prilikom povlačenja kompletno minirale područje na severu zemlje. Ministar odbrane Turske Hulusi Akar kaže da je Ankara ponudila da brodovima evakuiše ljude iz Marijupolja. Kremlj poručuje da će proceniti odnose sa Evropljanima "kada se istrezne". UN: Od početka rata poginulo 1.276 civila.

21:28 Moskva: Humantarni konvoji nisu stigli do Marijupolja zbog "postupaka Crvenog krsta" Rusko ministarstvo odbrane saopštilo je da humanitani konvoji nisu bili u mogućnosti da stignu do opkoljenog Marijupolja ni u petak ni u subotu i za to okrivilo je Međunarodni komitet Crvenog krsta, prenose RIA Novosti. Agencija je citirala jednog visokog zvaničnika koji je rekao da su konvoji "zbog delovanja Crvenog krsta" krenuli veoma kasno i da nisu mogli da stignu do