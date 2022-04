Gutereš šokiran slikama iz Buče, pojavili se satelitski snimci

Euronews pre 29 minuta | Autor: Guardian, Agencije

Satelitski snimci ukrajinskog grada Buča nedaleko od Kijeva pokazuju kopanje rova za masovnu grobnicu na zemljišti crkve Svetog Andreja Prvozvanog i Svi svetih, saopštila je američka privatna kompanija Makser.

Na fotografiji koja je snimljena 31. marta vidi se rov dugačak oko 13 metara. Prethodno je objavljen satelitski snimak od 10. marta na kojem se vide prvi znaci iskopavanja, prenosi Gardijan. Grupe za zaštitu ljudskih prava tvrde da postoje dokazi o ratnim zločinima koje su ruske snage počinile u gradovima u blizini Kijeva. Među tim gradovima je i Buča iz koje je potekao snimak sa 20 tela civila koja leže na ulicama. NEW: A mass grave has been identified in Bucha,