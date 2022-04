„Uskačite u vremensku mašinu“: Komentator u transu zbog partije sezone Bjelice

Nova pre 1 sat | Autor:Miodrag Dimitrijević

Ovo se toliko dugo čekalo. Golden Stejt je savladao Sakramento sa 109:90, a Nemanja Bjelica je odigrao najbolju partiju u sezoni i tako ostavio bivši klub iz šanse da se nađe u plej-ofu. Postigao je 19 poena uz 12 skokova i čak šest asistencija. Do ovog susreta je najviše u sezoni brojao do 15, a samo je 10 puta bio dvocifren. Srpski as je imao nekoliko sjajnih poteza, pa je naterao i komentatora da reaguje oduševljeno. Naime, u jednom trenutku je Bjelica probio po