Danas sunčano i toplije vreme

Danas pre 3 sata | Beta

U Srbiji će danas biti sunčano i toplije vreme, saopštio je Republički hidrometeorološki zavod.

Jutro hladno, uz slab mraz mestimično. Najniža temperatura od minus tri do četiri, a najviša od 14 do 19. Vetar slab, na severu Vojvodine umeren, južni i jugozapadni. U Beogradu jutro hladno, uz slab prizemni mraz, u toku dana sunčano i toplije. Najniža temperatura od nula do četiri, a najviša oko 18. Vetar slab, južni i jugozapadni. Uobičajene meteoropatske tegobe kod većine hronično obolelih, a oprez se savetuje osobama sa povišenim krvnim pritiskom. Očekivane