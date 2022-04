Nova pre 7 sati | Autor:RTS

Vraća se proleće ali uz hladna jutra. U većem delu zemlje biće sunčano, a popodne će se razvedriti i na jugu. Hladan vazduh polako napušta Balkan, a sa Mediterana stiže topliji. Ipak ujutru mraz do -3 stepena, najviša dnevna u porastu, od 14 do 19 stepeni. U Beogradu će tople jakne biti neophodne ujutru, a suvišne sredinom dana. Temperatura do 18 stepeni, što je 8 više nego danas. *** BONUS VIDEO: Najava Novine NOVA za 05. April