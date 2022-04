Upao u kladionicu, pa uz pretnju lažnim pištoljem oteo 50.000 dinara

Nova pre 1 sat | Autor:Beta

Policija u Šapcu uhapsila je B.P. (39) iz okoline tog grada zbog sumnje da je opljačkao kladionicu, saopšteno je danas iz Policijske uprave u Šapcu.

On se sumnjiči da je u ponedeljak uveče, kako se navodi u saopštenju, maskiran fantomkom i iz pretnju pištoljem od radnice kladionice oteo 50.000 dinara. Policija je kod njega pronašla repliku pištolja koju je, kako se sumnja, koristio tokom razbojništva. Osumnjičenom je odredjeno zadržavanje do 48 časova i on će, uz krivičnu prijavu, biti priveden tužiocu.