Jokić igrač nedelje u Zapadnoj konfrenciji NBA lige

Sportski žurnal pre 57 minuta

Srpski košarkaš Nikola Jokić proglašen je za igrača nedelje u Zapadnoj konferenciji NBA lige. Istovremeno, najbolji na Istoku je košarkaš Atlante Trej Jang. Jokić je u nedelji iza nas predvodio Denver do tri pobede na četiri meča i prosečno beležio 34,8 poena, 17,3 skokova i 8,5 asistencija. Jang je sa Atlantom slavio na sva četiri meča, uz prosek 30,3 poena, 10,8 asistencija i 3,3 skoka. NBA Players of the Week for Week 24. West: Nikola Jokic ( @nuggets) East: