Jokić u istoriji! Srbin oborio rekord, Denver ga odmah "krunisao", i to s pravom (foto)

Večernje novosti pre 1 sat | D. N.

Foto: AP Podsetimo, minule noći Jokić je iznova briljirao, i to u velikoj i važnoj pobedi nad Los Anđeles lejkerisma, a nedugo zatim stiglo je novo priznanje.

Srpski as je proglašen za najboljeg igrača Zapadne konferencije NBA lige u nedelji za nama. I pritom je oborio klupski rekord. Jokić je priznanje dobio jer je u prethodnih sedam dana prosečno ostvarivao čak 34,8 poena po utakmici, 17,3 skoka, 8,5 asistencija, dve "krađe", uz realizaciju šuta iz igre od 67,1%, predvodeći Nagetse do učinka 3-1. Zato ga je njegov klub na društvenim mrežama "krunisao", uz poruku: The numbers speak for themselves🤯 Add it to the list of