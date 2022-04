Ivan Medenica o Dejanu Mijaču: Značajan i potpuno zaokružen život

Danas pre 32 minuta | A. Ćuk

Da priču o smrti, ali pre svega životu i delu Dejana Mijača započnemo u tonu suprotnom od očekivanog, a prilagođenom njegovoj kompleksnoj, šeretskoj, i nepatetičnoj prirodi.

Naime, u profesionalnom pogledu, bio je to raskošan, pun, značajan i u potpunosti zaokružen život. Mijač se iz pozorišne režije, odnosno iz profesije – jer se ničim drugim u životu nije bavio osim pozorišnom režijom i pozorišnom pedagogijom – povukao onda kada je on to hteo, kada je osetio da je pravi trenutak. I poslednji izbor mu je bio u potpunosti adekvatan. Bilo je to na „njegovoj“, velikoj sceni JDP-a (koja nosi ime drugog velikana, Ljube Tadića, s kojima je