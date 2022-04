Automobil udario u ogradu ruske ambasade u Bukureštu, vozač poginuo

Automobil je rano jutros udario u glavnu kapiju ruske ambasade u glavnom gradu Rumunije Bukureštu, a u tom udaru se vozilo zapalilo i poginuo vozač, objavila je policija.

Incident se dogodio oko 6.00 ujutro, vozilo se zakucalo u kapiju, ali nije ušlo u dvorište ambasade. Na video snimku vide se kola u plamenu i bezbednosno osoblje u blizini. Prema navodima policije, vatrogasci koji su došli na mesto incidenta uspeli su da ugase požar, ali je vozač bio mrtav. BREAKING: Someone just crashed a car into the gate of the Russian Embassy in Bucharest, Romania. 1 person confirmed dead. pic.twitter.com/O40fLuab1f Za sada nema informacije o