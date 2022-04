Sunčano i toplo, tokom noći naoblačenje s kišom

RTV pre 9 minuta | Tanjug

BEOGRAD - U Srbiji će danas u toku dana biti sunčano i toplo dok se uveče na jugozapadu i jugu, a tokom noći i u ostalim krajevima očekuje postepeno naoblačenje, mestimično sa kišom i lokalnim pljuskovima sa grmljavinom.

Jutarnja temperatura od biće od -2 do 7, a najviša dnevna od 18 do 23 stepena, prema prognozi Republičkog hidrometeorološkog zavoda. Ujutru hladno ponegde sa slabim mrazem. Duvaće slab i umeren, u južnom Banatu posle podne i jak, južni i jugoistočni vetar. I u Beogradu sutra jutro na širem području grada sa slabim prizemnim mrazem. U toku dana sunčano i toplo. Vetar slab i umeren, jugoistočni. Jutarnja temperatura od 4 do 7, a najviša dnevna oko 22 stepena. Tokom