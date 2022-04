Zašto je Narodna banka podigla ključnu kamatu i kome će poskupeti krediti

Nova, od danas viša ključna kamatna stopa Narodne banke Srbije uvedena je da bi zauzdala inflaciju i smanjila dalje pritiske na rast cena.

To istovremeno znači i da bi svi zaduženi u dinarima - od građana do privrede, mogli da očekuju blago povećanje svojih rata, pod uslovom da su ugovorili promenljive kamatne stope. Ako se rast ključne stope NBS nastavi i u narednom periodu poskupeće, prema rečima sagovornika portala N1, svi dinarski proizvodi - od keš kredita do dozvoljenih minusa. Zoran Grubišić, profesor Beogradske bankarske akademije, rast referentne kamatne stope NBS - na osnovu koje se