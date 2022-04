"Tadić u skupštini grada? Naučna fantastika" Vučić o izborima u Beogradu: U nedelju ili ponedeljak ću razgovarati sa svima, pa i sa đilasom

Očekujem da vlada svakako neće biti u avgustu, kaže predsednik Srbije Aleksandar Vučić.

Kako je rekao, "postoji pre svega u mojoj partiji, koju vodim, veliki interes da se ide na parlamentarne izbore. - Oni su to mislili do kraja godine, da se ide sa gradskim. Nisam saglasan sa onim što predlaže moja stranka - rekao je on. Kaže da će o tome razgovarati sa ljudima iz svoje stranke, "jer država mora da bude iznad partijskih interesa", a upitan za većinu za formiranje parlamentarne većine, Vučić je pitao : "Koliku želite"? - Zamislite da kažemo da idemo