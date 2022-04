Raketirana železnička stanica U Kramatorsku 20 civila poginulo dok su čekali evakuaciju vozom iz grada! Uznemirujući snimci

Dve rakete pogodile su danas železničku stanicu u Kramatorsku, gradu na istoku Ukrajine, izjavio je u petak na svom Telegram kanalu direktor ukrajinskog navionalnog železničkog sistema Oleksandar Kamišin.

Pavlo Kirilenko, načelnik regionalne vojne administracije Donjecka, potvrdio je da su prvi reagovali prijavili "desetine" žrtava nakon napada, saopštio se CNN. Na Tviteru pojavila se informacija da je u napadu poginulo 20 civila. Please share! World must know the truth! The 🇷🇺 occupiers hit the #Kramatorsk railway station with a Tochka-U, where thousands of peaceful Ukrainians were waiting to be evacuated. About 30 people died, and about 100 people were injured to