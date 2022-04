BBC u Černobilju: „Krali smo gorivo od Rusa kako bismo sprečili katastrofu“

BBC News pre 2 sata | Jogita Limaje - BBC Njuz,

BBC Inžinjer Valeri Semonov, koji radi u nekadašnjoj nuklearnoj elektrani u Černobilju, kaže da je jedva pronalazio gorivo kako bi generator radio bez prestanka

Ruske snage zauzele su nekadašnju nuklearnu elektranu u Černobilju na severu Ukrajine prvih dana invazije. Sada je ponovo pod ukrajinskog kontrolom. BBC novinarka Jogita Limaje jedna je od prvih koji su imali priliku da vide kako objekat izgleda posle odlaska Rusa.

Ulazeći u Ukrajinu iz pravca beloruske granice 24. februara, ruska vojska opkolila je Černobilj tenkovima i oklopnim vozilima.

Oko 170 pripadnika Nacionalne garde Ukrajine koji su obezbeđivali elektranu, zarobljeni su i odvedeni u podrum. Potom su ruski vojnici pretražili teren za oružjem i eksplozivima.

Inženjerima, nadzornicima i ostalom tehničkom osoblju dozvoljeno je da nastavi sa radom. U sledeća dva dana dovedeni su i timovi ruske agencije za nuklearnu energiju Rosatom.

Zaposleni u Černobilju želeli su da zadrže kontrolu nad održavanjem rada u objektu. Elektrana nije u funkciji, ali radioaktivni otpad se i dalje odlaže na mestu najveće nuklearne nesreće na svetu.

Milijarde dolara je utrošeno od nesreće 1986. godine, kako bi se očistio teren i zaustavilo dalje zagađenje. Ako se uslovi na terenu ne održavaju ispravno, postoji veliki rizik od oslobađanja nuklearnog materijala.

„Želeli su da znaju kako se objekat održava. Tražili su informacije o svim procedurama, dokumentima i operacijama. Uplašio sam se, jer je ispitivanje bilo stalno, i ponekad nasilno", kaže Oleksandar Lobada, nadzornik za bezbednost radijacije u stanici.

BBC Oleksandar Lobada kaže da su Rusi koji su zauzeli Černobilj tražili sve detalje o tome kako se održava

Na najvišem spratu glavne zgrade elektrane nalaze se glavne sobe iz kojih se kontrolišu operacije u elektrane. Prostiru se sa obe strane dugačkog i uskog hodnika. Neke od soba su zaključane. Kada Rusi nisu uspeli da nađu ključeve, provalili su unutra, razbijajući delove vrata na kojima se nalazi brava.

„Morali smo stalno da pregovaramo sa njima, i da se baš trudimo da ih ne uvredimo, kako bi dozvolili našim ljudima da održavaju objekat", kaže inženjer Valerij Semonov.

Kada je struja u stanici nestala na tri dana, Valerij kaže da se mučio da pronađe gorivo kako bi generator nastavio da radi, pa čak i da je krao nešto goriva od Rusa.

„Da smo izgubili struju, bila bi katastrofa", objasnio je Oleksandar.

„Moglo je doći do oslobađanja radioaktivnog materijala. Razmere toga možete i sami zamisliti. Nisam se bojao za svoj život. Bojao sam se šta će se desiti ako ne budem tu da nadgledam stvari u elektrani. Bojao sam se da će se desiti tragedija za čitavo čovečanstvo".

Oblast iza elektrane zove se „Crvena šuma" i jedno je od najradioaktivnijih mesta na planeti.

Snimci sa dronova ukrajinske vojske pokazuju da su ruski vojnici u tom delu kopali rovove i čak se tamo zadržali. Ovo je za BBC potvrdio i zvaničnik iz elektrane.

To pokazuje koliko su vojnici malo znali o nuklearnoj bezbednosti.

Energoatom, ukrajinska agencija za nuklearnu energiju, kaže da su ruski vojnici bili izloženi „značajnoj dozi" radijacije.

Reuters Merenja nivoa radijacije oko rovova koje su iskopali ruski vojnici u Crvenoj šumi

Odmah ispred sarkofaga koji štiti oštećeni nuklearni reaktor, ruski vojnici nabacali su džakove sa peskom, iza kojih bi mogli da se sakriju u slučaju napada.

Valeri uzdiše na ovu ideju i kaže da ukrajinskim vojnicima ne bi palo na pamet da pucaju na nuklearni reaktor.

U podrumu glavne zgrade nalaze se spavaonice koje su potpuno preturene. Po podovima su nabacani tepisi, dušeci, odeći, cipele i ostale lične stvari pripadnika Nacionalne garde Ukrajine koji su tamo držani.

Zvaničnici iz Černobilja kažu da su ruski vojnici sa sobom poneli sve što su mogli kada su odlazili, a da su sa sobom poveli i gardiste.

BBC U sobama, u kojima su držani pripadnici Nacionalne garde Ukrajine, razbacani su tepisi, dušeci, odeća i cipele.

„Uspeli smo da objekat održimo bezbednim. Ali uznemirujuće je to što su zarobili 169 naših vojnika", kaže Valeri.

Nije potvrđeno gde se ovi ljudi nalaze, ali zaposleni veruju da su u Rusiji.

Petro Porošenko, bivši ukrajinski predsednik, posetio je Černobilj u petak i doneo hranu i ostale potrepštine za zaposlene u elektrani.

Most do Černobilja uništen je prilikom dolaska ruske vojske, pa se do objekta sada stiže novim putem.

BBC Petro Porošenko (levo), bivši ukrajinski predsednik, posetio je objekat ubrzo po otvaranju novog puta

Porošenko je upozorio svet.

„Da li smo sigurni da se ruske trupe sutra neće pojaviti ovde? Moj odgovor je ne. Putin je potpuno nepredvidiv. A granice ne mogu da zadrže nuklearni dim. On može stići do istočne i centralne Evrope, čak i do Velike Britanije. Opasnost od nuklearnog zagađenja Evrope je veoma visoka, dokle god Rusija nastavlja sa ovim ratom".

