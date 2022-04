Razgovor Vučića i Đilasa verovatno u ponedeljak

BEOGRAD: Razgovor o beogradskim izborima predsednika Srpske napredne stranke (SNS) i Srbije Aleksandra Vučića i lidera Stranke slobode i pravde (ŠP) Dragana Đilasa održaće se najverovatnije u ponedeljak, 11. aprila, prenose beogradski mediji.

Kako je rečeno Danasu u kabinetu predsednika Srbije, još nije precizirano ko će uputiti poziv za razgovor. To je tehničko pitanje koje nije još precizirano, rekli su za Danas u Vučićevom kabinetu. Aleksandar Vučić je taj razgovor najavio još u četvrtak uveče u razgovoru za RTS kada je povodome zahteva lidera S SP-a da se beogradski izbori ponovo održe do kraja godine, izjavio da su ti zahtevi maksimalistički, ali da je uvek spreman da razgovara, kao i da će to