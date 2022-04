Son je majstor, het-trik i pogled ka Ligi šampiona!

Ekipa Totenhema je uspela da savlada Aston Vilu na gostovanju u okviru 32. kola Premijer lige, bilo je veoma ubedljivih 0:4.

Nakon poraza Arsenala i Mančester junajteda, Totenhem je stigao do veoma bitne pobede koja bi mogla dosta da znači u borbi za Ligu šampiona. Već u 3. minutu utakmice je Totenhem stigao do prednosti, dokazao fantastičnu formu, Son je bio strelac nakon odlične reakcije, prvo je Kejn šutirao, a potom se l opta odbila do fudbalera iz Južne Koreje koji je odličnim udarcem pogodio mrežu. Sigurnom igrom Totenhem je držao prednost, a onda je u 50. minutu viđen i drugi gol