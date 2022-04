Ronaldo besan zbog poraza, polomio telefon navijaču

Znamo svi da Kristijano Ronaldo ne voli da gubi, a bes zbog poraza od Evertona iskalio je na telefonu nekog od navijača tima sa Gudisona.

Everton je u svojoj grčevitoj borbi za opstanak došao do pobede protiv Mančester junajteda na svom terenu. Meč je rešen golom Entonija Gordona, ali borba je trajala do poslednjeg momenta. Cristiano Ronaldo's leg at full-time 🤕 pic.twitter.com/zrN9QXBSEg— GOAL (@goal) April 9, 2022 Zapamtiće ovo gostovanje Ronaldo po porazu, ali i po ozbiljnoj razderotini na levoj nozi zbog koje je šepajući prošao kroz tunel. Neko od navijača koji sede na mestima uz sam ulaz pokušao