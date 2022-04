Izbori u Francuskoj: Makron i Le Pen u drugom krugu predsedničkih izbora - branilac odmah krenuo jako u kampanju

BBC News pre 1 sat | Pol Kirbi - BBC njuz, Pariz

Dan pošto je zvanično potvrđeno da će se za novi predsednički mandat u Francuskoj boriti protiv desničarke Marin le Pen u drugom krugu izbora 24. aprila, Emanuel Makron je krenuo jako u kampanju.

Otišao je u Denen, jedna od najsiromašnijih francuskih gradova na industrijskom severu, jako uporište njegove protivkandidatkinje.

Makron je pobedio u prvom krugu izbora, ali istraživanja javnog mnjenja pokazuju da će drugi krug biti tesna trka 24. aprila.

„Ništa nije odlučeno", poručio je Makron pristalicama.

Oba kandidata su ostvarili bolji rezultat nego u prvom krugu 2017. godine, ali su saradnici Marin Le Pen jutro posle rezultata bili mnogo raspoloženiji, iako za Makronom zaostaje nekoliko procenata.

Žordan Benala, iz njene stranke Nacionalno okupljanje, uveren je da će Le Pen dobiti podršku od 70 odsto ljudi koji su u prvom krugu glasali protiv Makrona.

„Oni znaju da ako on ostane (predsednik), biće to još pet godina društvenog sloma, poreskog grcanja, nemoći da upravljaju životima, nasilja širom zemlje i imigracije", rekao je on za francuski radio.

Prema rezulttima izbora, koje je saopštilo Ministarstvo unutrašnjih poslova, Makron je dobio 27,84 odsto, Marin Le Pen 23,15 i kandidat krajnje levice Žan-Lik Melanšon 21,95 odsto.

Na četvrtom mestu je desničarski kandidat Erik Zemur sa 7,07 procenata osvojenih glasova.

Le Pen je pozvala sve glasače koji nisu Makronovi da joj se pridruže i „vrate Francusku u red".

Makron ima priliku da postane prvi francuski predsednik izabran za drugi mandat u poslednjih 20 godina, ali na putu mu, kao i na prethodnim izborima, stoji Le Pen.

Izlaznost se upoređuje sa onom na poslednjim predsedničkim izborima 2017. godine.

Na izborima je bilo 12 kandidata, ali samo su Makron, Le Pen i Melanšon dobili više od 10 procenata glasova.

Čini se da su mnogi birači prihvatili ideju taktičkog ili „korisnog" glasanja, procenjujući da ostalih devet kandidata nema šansu da prođu u drugi krug.

Ovi predsednički izbori će delimično ostati upamćeni po katastrofi koja je zadesila dve stare stranke koje su nekada vodile Francusku - republikance i socijaliste.

Potonuli su gotovo bez traga, a socijalistkinja An Idalgo pala je ispod dva odsto podrške.

Republikanci, predvođeni Valeri Pekres, bili su toliko loši da nisu uspeli da prikupe ni pet odsto glasova potrebnih da bi potraživali izborne troškove.

Makronova nova taktika

Emanuel Makron je priznao da je prekasno ušao u kampanju.

Umesto toga, usredsredio se na rusku invaziju na Ukrajinu, delimično u uverenju da će mu upravo uloga mirovnog posrednika poboljšati rejting među francuskim biračima.

Getty Images Makronova prva poseta posle saopštavanja rezultata - jedno od najjačih uporišta Marin le Pen

Za to vreme, izborni tim Marin le Pen se koncentrisao na povećanje troškova života koja pogađa veći deo francuskog stanovništva.

„Očigledno je da ne slušamo dovoljno 38 miliona Francuza koji zarađuju manje od 2.000 evra mesečno", rekao je ministar unutrašnjih poslova Žeral Darmanin.

Imajući to na umu, Makron se uputio u severne gradove Denen, Karvin i Lans gde je Le Pen pokupila najveći broj glasova.

Drugi ministar, Kleman Bon, rekao je da je to oblast koja je decenijama iskusila veliko siromaštvo i da zato Marin le Pen tamo dobija veliku podršku.

Cilj je da u naredne dve nedelje provedu upravo u takvim gradovima, naglašavajući vladine rezultate u otvaranju radnih mesta i oživljavanju industrije, objasnio je on.

„Marin Le Pen stalno govori o troškovima života i zaštiti ljudi u najtežim situacijama", rekao je on.

„Ali konkretno šta bi ona postigla za njih - a šta bismo mi uradili?",

Predviđanja - tesni izbori u drugom krugu

Makron je dobio većinu, ali istraživanje javnog mnjenja koje je objavila jedna od dve najveće televizije pokazuju da trka nije gotova.

Prema anketi, za Makrona bi glasalo 51 odsto glasača, dok bi Le Pen dobila 49 odsto podrške.

Zbog toga će oba kandidata morati da se bore za svaki glas.

Kandidat krajnje levice, Žan-Lik Melanšon, dobio je više glasova nego pre pet godina i njegovi birači mogli bi da budu presudni u drugom krugu.

„Ne smete da date nijedan glas Marin Le Pen", upozorio je pristalice.

Međutim, nije ih otvoreno pozvao da podrže Makrona.

Makron: Ništa nije odlučeno

EPA Makron pozdravlja pristalice

Slavilo se i u izbornom štabu Emanuela Makrona.

On je zahvalio glasačima, kao i kandidatima, posebno onim koji su pozvali glasače da ga podrže u drugom krugu.

Od birača je tražio da glasaju za njega i zaustave krajnje desne opcije u preuzimanju vlasti.

„Pozivam sve, i one koji nisu za mene glasali u prvom krugu, da stanu iza nas".

„Povlađivati populističkim idejama i ksenofobiji - to nije Francuska", poručio je Makron.

U obraćanju je govorio i o troškovima života - jednoj od glavnih tema kampanje njegove protivkandidatkinje Le Pen.

Jedini način da se ovaj problem reši je da se nastavi sa političkim programom njegove partije, rekao je Makron.

Le Pen: Uvešću red u Francusku

Getty Images Istraživanja javnog mnjenja pokazuju da je Marin le Pen tik iza Makrona

Posle prvih informacija o rezultatima u izbornom štabu Le Pen se slavilo.

Le Pen je rekla je da će biti „predsednica francuskog naroda" i pozvala sve koji nisu glasali za Makrona da joj daju podršku u drugom krugu.

Dotakla se svih poznatih tema iz kampanje - povratak francuskim vrednostima, kontroli imigracije i osiguravanju bezbednosti za sve.

Uz skandiranje njenih pristalica, obećala je da će „u roku od pet godina uvesti red u Francusku".

Koga su podržali ostali kandidati

Getty Images Kandidat krajnje levice Žan-Lik Melanšon

Kandidat krajnje levice Žan-Lik Melanšon - koji je u prvom krugu bio treći sa oko 20 odsto glasova prema izlaznim anketama - poručio je glasačima da ne glasaju za Le Pen i onemoguće desnicu da preuzme vlast.

„Ne sme biti ni jednog glasa za Le Pen u drugom krugu", rekao je okupljenima.

Dodao je da rezultati ne oslikavaju ogorčenost ljudi širom Francuske i obećao da će nastaviti političku borbu.

Kandidat krajnje desnice Erik Zemur je, očekivano, apelovao na birače da glasaju za kandidatkinju desnice Le Pen.

Zemur je u prvom krugu osvojio oko sedam odsto glasova, prema izlaznim anketama.

„Iako se na izborima nije mnogo toga promenilo, politički je sve drugačije jer smo mi stigli", poručio je.

Konzervativna kandidatkinja Valeri Pekres dobila je oko 4,7 odsto glasova.

Ona je glasače pozvala da podrže Makrona, rekavši da Francuska „mora da kaže ne ekstremizmu".

Sličnu poruku je uputila i kandidatkinja Socijalističke partije An Idalgo, koja je osvojila tek oko dva odsto glasova.

Glasače je pozvala da 24. aprila glasaju „protiv Marin Le Pen".

Šta kažu birači

BBC/Anna Holligan Klo iz Pariza kaže da se najviše boji male izlaznosti

Posle glasanja na biračkom mestu u Parizu, Klo kaže za BBC da su kandidati potrošili previše vremena na međunarodna pitanja.

„Oni ne govore o temama koje su najvažnije za Francuze i naš svakodnevni život", smatra.

Malika kaže da je glasala za krajnjeg desničara Erika Zemura, jer „želim da glasam za Francusku, a ne za partijsku politiku".

Endi je zabrinut da će Marin le Pen pobediti, ali nije ni obožavatelj Emanuela Makrona.

„Prošli smo tolike krize, a mi studenti smo prošli mnoge reforme koje nam nisu donele dobro", navodi.

BBC Endi nije zadovoljan kako je Makron odgovorio na proteste žutih prsluka i pandemiju kovida-19

Za mnoge glasače više ne postoji stigma glasanja za krajnju desnicu.

Filip Bridu, bivši glasač socijalista u gradu Perpinjan, na jugozapadu Francuske, kaže za BBC da je počeo da podržava krajnju desnicu jer su „bezbednost i imigracija važne teme, a levica se njima ne bavi".

Nakon što ju je Makron pobedio 2017. godine, Marin le Pen je promenila ime svoje partije Nacionalni front u Nacionalni savez, mada njena politika gotovo da se nije promenila.

Smatraju je umerenijom od kandidata krajnje desnice Erika Zemura.

Povećanje troškova života

Francuska ekonomija je u pristojnom stanju, a nezaposlenost je pala na 7,4 odsto, ali birači ne osećaju korist.

To je zato što cene rastu širom sveta, u prodavnicama, na pijaci, na benzinskoj pumpi i na domaćim računima za energiju. Fraza koju čujete svuda je pouvoir d'achat - što se prevodi kao moć potrošnje, ali je na engleskom poznatije kao troškovi života.

BBC Tjeri, koji prodaje na pijaci, kaže da su cene u Francuskoj dosta skočile

Tjeri, koji živi van Pariza i prodaje cipele na pijaci, kaže da su cene skočile.

„Obuća je poskupela između 20 i 30 odsto, a porezi su takođe porasli", ističe.

Zbog toga mnogi predsednički kandidati obećavaju povećanje minimalne zarade.

Minimalna zarada bi početkom maja prebalo da poraste na oko 1.300 evra neto.

'Ljudi su pomalo zgroženi'

Poskupljenje životnih troškova je velika prilika za Marin le Pen.

Za vreme kampanje je manje govorila o nacionalizmu, a više se koncentrisala na niske plate, rekavši da će ukinuti porez na dohodak za mlađe od 30 godina.

Ipak, ona je i dalje pri ideji sprovođenja referenduma o ograničavanju imigracije, želi da zabrani nošenje hidžaba na javnim mestima, a planira i da uvede radikalne promene u Evropskoj uniji.

Distancirala se od ruskog predsednika Vladimira Putina, iako ga je posetila 2017. godine i nekada mu se divila, a njena stranka i dalje vraća ruski kredit.

Pored toga, birači nisu bili impresionirani kada se saznalo da Makronova vlada troši sve veće svote novca poreskih obveznika na konsultante kao što je američka firma MekKinsi.

„Ljudi su pomalo zgroženi time kako se sredstva troše", kaže Tjeri.

Makron je kasno ušao u kampanju, a skup je održao svega osam dana pre izbora.

Dok su njegovi protivnici obilazili Francusku, on se bavio diplomatijom u ratu koji je Rusija započela u Ukrajini.

Makron je krenuo na Marin le Pen tek neposredno pred završetak kampanje, osuđujući njenu politiku kao rasističku i „veoma brutalnu".

U prvom krugu biraju se dva najbolja kandidata, a očekuje se tesan rezultat.

Izbori u Srbiji: Pogled iza kulisa

