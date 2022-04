Kadirov tvrdi da je dobio naređenje Putina: Osvojiti Kijev

Čečenski lider Ramzan Kadirov kaže da je dobio naređenje od Putina da osvoji pre svega regione Donjeck i Lugansk, a zatim Kijev i sve druge gradove, prenosi Rojters.

Kako je naveo Kadirov, koga mnogi vide kao Putinovu marionetu, “ruske snage će zauzeti Kijev. “Ruske snage će biti u ofanzivi ne samo u opkoljenoj luci Mariupolj, već i u Kijevu i drugim ukrajinskim gradovima”. The Chechen mobster and Putin puppet Ramzan #Kadyrov says he received an order from #Putin to conquer first of all the regions of #Donetsk and #Luhansk and after that #Kyiv and all the other cities. pic.twitter.com/cEbUtjc7oo — The Oculus Files – Oligarch