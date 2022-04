"Davanje slamke spasa režimu": Dobrica Veselinović iz koalicije "Moramo" optužio Đilasa da pomaže Vučiću

Dobrica Veselinović, nosilac liste koalicije "Moramo" na izborima u Beogradu i jedan od lidera pokreta "Ne davimo Beograd" optužio je Dragana Đilasa da je današnjim sastankom u Predsedništvu Srbije "dao slamku spasa režimu" Aleksandra Vučića u prestonici.

- Lider jedne stranke predlaže kad će se održati ponovljeni izbori zato što su ovi neregularni, a predsednik koji je uticao na to da budu neregularni će mu javiti šta misli nakon razgovora sa članovima svoje partije, napisao je Veselinović na svom twitter nalogu On je naveo da za njegovu koaliciju izborni proces još nije završen: - Za to vreme "Ne davimo Beograd" i kolicija "Moramo" posvećeno radi kako bi se u institucijama završio izborni proces. Moramo da