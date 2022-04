Đilas posle sastanka sa Vučićem: Tražio sam nove izbore u Beogradu, odgovor najavljen do kraja nedelje

Tražio sam nove izbore u Beogradu, jer je volja Beograđana nova vlast u glavnom gradu.

Složili smo se da vlast mora da ima legitimitet a da to ne bi bilo tako ukoliko bi odbornici partija, koje su do izbora bile opozicione, prešli na stranu SNS, izjavio je predsednik Stranke slobode i pravde Dragan Đilas nakon sastanka sa predsednikom Srbije Aleksandrom Vučićem i dodao da su razgovori bili teški, da ga je predsednik saslušao i rekao da će razgovarati sa svojim stranačkim kolegama, a da će do kraja nedelje da saopšti svoj stav. Kako navodi Nova.rs