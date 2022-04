Neozbiljne su javne licitacije o ceni maline

Iako do berbe maline ima još vremena, i ove sezone kao i prethodnih godina, javno se spekuliše o ceni, zasadima i količinama ovogodišnjeg roda tog voća.

Pojedini predstavnici udruženja malinara u zapadnoj Srbiji navode da je cena poslednjih meseci bila od 600 do 800 dinara i da je, prilikom izvoza u Japan, dostigla iznos od čak 11,5 do 12,5 evra. Cena prošlogodišnjeg roda kretala se od 410 do 420 dinara, zbog čega otkupljivači pojednim malinarima, tvrde predstavnici udruženja proizvođača, doplaćuju razliku do konačne cene. Ove godine, kažu, malina će biti skuplja, zbog poskupljenja repromaterijala, veštačkog