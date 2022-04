Gradonačelnik: U Mariupolju stradalo 21.000 civila, Lukašenko podržao Rusiju

Danas je 48. dan ruske invazije na Ukrajinu. Sva najnovija dešavanja iz Ukrajine pratite na Nova.rs. Preko 870.000 Ukrajinaca vratilo se kući od početka rata, uključujući žene i decu, saopštila je danas ukrajinska granična služba. During Russia's full-scale war against Ukraine, 870,000 Ukrainians returned to their homeland. Mostly men pic.twitter.com/FfbqFz0x2m "Trenutno se 25.000 do 30.000 Ukrajinaca dnevno vraća u svoju zemlju. Za razliku od ranijih dana kada